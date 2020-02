Nate Thompson absent de la séance d’entraînement

Malade, le vétéran Nate Thompson n’a pas participé à la séance d’entraînement du Canadien de Montréal, vendredi en matinée, à quelques heures d’affronter les Penguins à Pittsburgh.

Thompson représente un cas douteux pour la partie prévue en soirée.

Se remettant toujours d’une blessure à un genou, l’ailier Paul Byron était de l’entraînement, mais il ne devrait pas jouer.

«C'est ce dont il a besoin, d'accompagner l'équipe et de faire des répétitions, a expliqué l’entraîneur Claude Julien à son sujet. C'est ce que Paul fait cette semaine et on va espérer avoir de bonnes nouvelles bientôt.»

Le Tricolore, qui a perdu ses deux derniers matchs, se retrouve à sept points des Maple Leafs de Toronto et du troisième rang de la section Atlantique donnant accès aux séries.

«J'ai déjà vu des équipes remonter ça, donc c'est vraiment une question de rythme et de retrouver le chemin de la victoire, d'en gagner une couple en ligne, a observé le centre Phillip Danault. Mais il faut se concentrer sur ce soir, jouer dur pendant 60 minutes.»

«C'est un match qu'on doit gagner, spécialement avec la façon dont on a joué dans les deux derniers matchs, je pense que c'était inacceptable», a pour sa part commenté le vétéran Ilya Kovalchuk à la sortie de l’entraînement.

Le groupe ne semble pas perdre le moral, selon Julien.

«Mentalement, les gars sont quand même bien parce qu'on ne voit pas d'abandon même si on perd des matchs», a-t-il souligné.