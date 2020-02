Stars c. Canadien: la défense avant tout pour Dallas

MONTRÉAL | Le Canadien de Montréal se frottera à l’une des meilleures défensives du circuit Bettman, mais aussi l’une des pires attaques, samedi soir, alors que les Stars de Dallas seront de passage dans la métropole québécoise.

L’équipe texane n’a accordé que 144 filets cette saison, ce qui la place à égalité au deuxième rang dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais n’a inscrit que 154 buts, soit le 24e plus haut total.

«Notre plan de match n’est jamais de ne pas marquer, mais on essaie de créer notre offensive à partir de notre défensive solide, a admis l’entraîneur-chef par intérim Rick Bowness lors de l’entraînement de ses protégés au Centre Bell. Nous essayons de devenir une équipe de possession de rondelle afin de passer plus de temps en zone offensive, ce que nous pratiquons d’ailleurs souvent à l’entraînement. [...] Une bonne défensive remporte des championnats.»

À ce titre, le défenseur finlandais Miro Heiskanen fait figure d’exemple. En plus d’amasser les points à un bon rythme, il a fait passer son différentiel de -14 à +9 par rapport à la saison dernière.

«Je crois que je me suis amélioré en général, mais mon jeu défensif est plus solide, a mentionné le joueur de 20 ans. C’est la plus grande différence. [...] On pratique une défensive resserrée et c’est la voie du succès pour nous.»

Heiskanen a également accepté de glisser un mot sur la situation de son compatriote Jesperi Kotkaniemi, qui joue du bon hockey à Laval, dans la Ligue américaine de hockey (LAH). D’ailleurs les deux Finlandais ont été choisis au troisième rang au total du repêchage, mais le joueur des Stars un an plus tôt, en 2017.

«Il est un bon joueur et un bon gars, a-t-il dit. Il est même vraiment bon. Je crois qu’il n’aura pas besoin de beaucoup de temps dans la LAH pour revenir ici et bien jouer.»

Un mur devant la cage

Une grande part des succès défensifs de l’équipe repose sur les épaules des gardiens de but de l’équipe du Texas. Mais qui choisir entre Ben Bishop et Anton Khudobin alors que les deux connaissent de bons moments?

«On a Jeff Reese pour ça, a rigolé Bowness à propos de celui qui est entraîneur des gardiens depuis quatre saisons. Plus sérieusement, nous sommes très chanceux de compter sur deux gardiens qui ont de très bonnes saisons. Reese a fait un travail phénoménal avec eux, mais ils sont aussi de très bons portiers avec de bons coéquipiers.»

Bishop, le colosse de 6 pi 7 po, commence à être un habitué des saisons fructueuses et sa fiche de 19-12-4 le démontre encore une fois. Celui qui surprend, c’est Khudobin, qui montre un excellent dossier de 14-7-1, une moyenne de buts accordés de 2,26 et un taux d’efficacité de ,928, deux statistiques qui lui valent le sixième rang dans toute la ligue.

«Parfois, il n’y a pas de mauvaise décision lorsqu’on met un gardien devant le filet», résume simplement le pilote, qui a refusé de dévoiler qui serait entre les poteaux face au CH samedi.

Le cauchemar du franc-tireur

Une disette offensive, ce n’est jamais très plaisant. Parlez-en à Tyler Seguin, qui n’avait pas encore fait secouer les cordages en 2020 avant jeudi, une lente agonie de 17 parties.

Heureusement, le patineur de 28 ans s’est ressaisi face au Maple Leafs de Toronto, juste à temps pour affronter le Canadien de Montréal, samedi. Il fait toutefois passer les succès de l’équipe avant les siens.

«C’est un soulagement, a-t-il reconnu après l’entraînement des siens au Centre Bell, vendredi. Notre problème actuel est que nous sommes quelques points derrière pour la première place [de la section Centrale]. C’est comme ça qu’on voit la situation. C’est notre mentalité en tant qu’équipe et en tant qu’individu. [...] On aimerait toujours inscrire le premier filet et gagner 4 à 0 ou 5 à 0. C’est le rêve de toute équipe.»

Devant cette séquence infructueuse, Seguin a essayé de contribuer d’une façon différente, au grand dam du tireur d’élite qui sommeille en lui.

«Souvent, quand tu fermes les yeux pour dormir, tu penses à toutes les chances que tu as eues. Mais, sinon, c’est de trouver d’autres façons de contribuer. Ç’a été un certain défi pour moi parce que j’ai dû trouver une autre façon de me démarquer sans inscrire de buts», a assuré le meilleur pointeur des Stars.

Mission accomplie selon son entraîneur-chef Rick Bowness, qui croit que Seguin a beaucoup aidé l’équipe à se rendre à la position qu’elle occupe au classement, soit trois points derrière les Blues de St. Louis, au sommet de la Centrale, avant les matchs de vendredi.

«Il remporte des mises en jeu, il joue sur l’avantage numérique et il joue un rôle clé à court d’un homme. [...] On voit beaucoup de choses de lui qui ne sont pas nécessairement affichées sur le tableau indicateur, a indiqué celui qui est en poste par intérim. Il adopte vraiment notre culture d’y aller toujours pour les deux points.»

«Je le dis depuis plusieurs semaines, mais nous n’avons pas vu Seguin jouer aussi bien depuis un certain temps. Tyler est un marqueur de buts et les marqueurs de buts aiment trouver le fond du filet et ils se mettent beaucoup de pression sur les épaules.»

Joe Pavelski face au Tricolore?

Joe Pavelski, un autre franc-tireur notoire, était le seul joueur sur patins à l’entraînement optionnel des Stars. Le vétéran de 35 ans a raté les deux dernières rencontres des siens en raison d’une blessure au haut du corps. Il a patiné avec énergie et décoché bon nombre de tirs au filet en compagnie d’un entraîneur adjoint et du gardien Anton Khudobin.

«Il a patiné et nous verrons comment il se sent demain [samedi]. Ce sera une décision prise juste avant la rencontre. Joe est un cas réévalué au quotidien et c’est comme ça que nous allons continuer», a admis Bowness.

Les joueurs ont d’ailleurs été encourager Pavelski pendant que celui-ci s’entraînait. L’ambiance avait l’air au beau fixe, alors que l’équipe surfe sur une série de trois victoires.

«On est là pour supporter notre coéquipier malgré sa blessure, a assuré Seguin. Ça permet d’avoir un peu de plaisir, de détendre l’atmosphère. On veut rester concentrés, mais aussi s’amuser.»