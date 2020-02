Une longue saga politique qui prend fin

La cote d’amour du géant industriel Bombardier dans le cœur des Québécois a fondu aussi rapidement que sa valeur boursière. L’image d’une entreprise qui a siphonné les fonds publics et réalisé des licenciements massifs tout en versant de généreux bonis à ses hauts dirigeants a marqué l’imaginaire collectif. Hier, le lien unissant Bombardier et la C Series a été officiellement rompu, mais Québec a encore une fois dû casquer en mettant de côté 600 millions $ dans son prochain budget en cas de perte.

5 moments marquants

2015 : 1,3 milliard d’argent public dans la C Series

Photo Agence QMI, Joel Lemay

En pleine austérité budgétaire, alors que de dures compressions se font sentir dans les écoles et les hôpitaux, Philippe Couillard annonce une participation de 1,3 milliard $ canadiens dans la C Series. L’opposition dénonce immédiatement la manœuvre, puisque le gouvernement se retrouve avec 49,5 % des actions, mais uniquement dans la C Series, et pas dans les divisions plus payantes comme Bombardier Transport. Philippe Couillard a toujours défendu cet investissement. « Grâce à nous, Bombardier existe encore », s’était-il félicité en 2017.

2016 : Des milliers d’emplois perdus​

Photo Agence QMI, Michel Desbiens

En 2016, Bombardier commence à faire mal paraître le gouvernement. Québec apprend que l’avionneur met à pied 7000 travailleurs, dont 2400 au Québec. Le ministre Jacques Daoust admet qu’il ignorait tout des mises à pied prévues par Bombardier lorsqu’il a fignolé l’entente financière avec la multinationale. À l’Assemblée nationale, les partis d’opposition font leurs choux gras de cette nouvelle, accusant Québec d’avoir négocié « en culotte courte », comme le répète le chef caquiste François Legault.

2017 : Il faut aimer Bombardier, dit Couillard

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

« Il est clair que les Québécois doivent continuer d’aimer et de soutenir cette grande entreprise qui est chez nous », affirme Philippe Couillard. Il doit alors défendre l’entreprise, qui voulait hausser de 48 % la rémunération de sept de ses plus hauts dirigeants. Bombardier a partiellement reculé en reportant cette augmentation à plus tard en raison du tollé suscité dans la population québécoise. Un sondage du Journal révélait alors que 93 % des Québécois s’opposaient à la hausse de rémunération des grands patrons de Bombardier.

2017 : La destinée de la C Series dans les mains d’Airbus

Photo Pierre-Paul Poulin

Coup de théâtre : Airbus prend le contrôle sans y mettre un sou du programme de développement de la C Series, qu’elle renommera Airbus A220. Bombardier, étranglée par son endettement et prise dans une guerre commerciale avec le géant Boeing ne pouvait plus assurer l’avenir du projet qui lui a coûté 7 milliards $ américains.

2018 : Des millions dans les poches des patrons de Bombardier

Photo Pierre-Paul Poulin

En pleine campagne électorale, les dirigeants de Bombardier passent à la caisse en liquidant une partie de leurs options sur actions, encaissant près de 78 M$, révélait Le Journal. Philippe Couillard avait défendu cette décision : « Les grandes compagnies mondiales, cotées en Bourse, ont des pratiques de rémunération qui sont appuyées par le conseil d’administration. C’est comme ça que ça marche pour toutes les entreprises », avait-il dit.

Les faits saillants de la saga