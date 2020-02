Une Saint-Valentin pas comme les autres avec Sarahmée

MONTRÉAL - Alors que la Saint-Valentin battait son plein à travers la planète, certains ont décidé de célébrer «loin de l’eau de rose» avec Sarahmée et ses invités à la Maison de la culture Maisonneuve, vendredi, dans le cadre de la série Umami. Et ça valait le coup!

«C’est l’occasion parfaite d’inviter votre béguin, de changer la routine de votre vieux couple ou de venir trouver l’amour dans Hochelaga». Le ton était donné dès l’invitation à Une date avec Sarahmusiquemée: pas question de tomber dans la mièvrerie aux côtés de ses invités Léonie Gray, Miro et des danseuses Citron Rose et Lily Hilaire!

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Après une douce mise en bouche de la sensation pop-jazz Léonie Gray entre les Wednesday, Wish You Well et Powers, place à la fête! Sous des lumières frénétiques, Sarahmée s’est précipitée sur scène. «Emmenez-en de la culture! Comment ça va? C’est tout?» s’est-elle écriée devant le public calmement assis dans la salle.

Sarahmée a de la gueule et elle l’assume: impossible de se laisser démonter par un public un peu timide. Il faut dire que l’artiste a le vent dans les voiles! Après une nomination pour Bun Dem comme vidéoclip de l’année aux prix JUNO, la rappeuse vient d’accepter d’être la porte-parole de la 29e édition du Mois de l’histoire des Noirs.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Devant des projections diverses, Sarahmée a débuté son tour de chant avec la dynamique Peligrosa, tirée de son deuxième album, Irréversible, sorti au printemps 2019. «Est-ce que vous êtes en forme? Faut que vous vous leviez, ce n’est pas un show habituel», a-t-elle ajouté, vite rejointe dans sa danse par Lily Hilaire et Citron Rose. Et voilà, les spectateurs ont semblé se réveiller comme il faut en se dandinant sur T’as pas cru, Alléluia, Fuego, Mogo et Ma peau.

Loin de se cantonner au rap, Sarahmée a laissé libre cours à ses coups de cœur pour cette carte blanche. Un vibrant numéro de danse entre dynamisme et sensualité a sonné la fin de la première partie. Au moment d’écrire ces lignes, le spectacle devait entre autres se poursuivre avec Miro.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Umami, une nouvelle saveur à découvrir

Après le salé, le sucré, l’amer et l’acide, l’umami? La cinquième saveur de base dont on parle de plus en plus a inspiré la série Umami, coprésentée par la maison de la culture Maisonneuve et Les Francouvertes en collaboration avec le Collège de Maisonneuve, qui poursuit la mission de Révèle la relève. Le but? Présenter des artistes établis et de la relève lors de soirées hors du commun.

La prochaine soirée Umami se tiendra le 22 mai autour de Cosmophone, qui a participé aux Francouvertes en 2019.