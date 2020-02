FERRY, Robert



À Sainte-Thérèse, le samedi 8 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Robert Ferry, époux de feu Lise Landreville.Il laisse dans le deuil son fils Daniel (Sylvie Paradis), ses frères Ken (Louise Genest), Pierre (Francine Leclair) ainsi que ses neveux Stéphane, Jean-François et David, sa nièce Nancy et autres parents ainsi que de nombreux amis dont ceux du Club Optimiste Ste-Thérèse dont il a fait partie plus de 35 ans.La famille recevra vos condoléances le samedi 22 février de 12h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Son fils tient à remercier particulièrement les Dr. Juan Carlos Ochoa Pinzon et Johnny Aintablian pour les bons soins prodigués et leur grande humanité.Un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache.