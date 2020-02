SICARD, Marie-France



À Saint-Jérôme, le 6 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Marie-France Sicard, épouse de feu M. Harry Easton.Elle repose désormais auprès de son frère Rolland et de ses soeurs Éliette et Claire.Elle laisse dans le deuil ses frères Gaëtan, Réjean (Evelyne), sa soeur Lise, son fils de coeur Frank, ses neveux et nièces Chantal, Nathalie, Dany, Steven, Wayne ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 février de 11h à 14h au salon de la:Une liturgie de la Parole aura lieu ce même samedi, à 14h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.