BÉLANGER TREMBLAY

Fernande



À Montréal, le lundi 3 février 2020 est décédée à l'âge de 96 ans, Fernande Bélanger, épouse de feu Yves Tremblay.Elle laisse dans le deuil son fils Luc Tremblay (Monique Martin), ses deux petites-filles Joëlle et Julie Goulet, ses deux belles-soeurs Monique Goulet et Lucille Harvey, ainsi que ses nièces, neveux, parents et amis.La famille souhaite remercier le personnel de la résidence Villa Belle-Rive pour la qualité des soins, le respect et la dignité avec lesquels ils ont pris soin de Fernande.La famille vous accueillera à la Chapelle Notre-Dame de La Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC, H3V 1E7, le vendredi 21 février 2020 de 10h à 11h. Les funérailles suivront à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM).