LACOMBE, Normand



À Montréal, le 8 février 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Normand Lacombe.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Diane Lecompte Lacombe, ses enfants Stéphane (Vanessa), Éric (Maria-Isabel) et Jean-François (Véronique), ses petits-enfants Bianca, Jonathan, Gregory, Félix-Antoine, Vincent, Tristan, Élise, Anouk, Benjamin et Henri, ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au salon:le jeudi 20 février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Le service sera célébré le vendredi 21 février à 11h, en l'église St-Jean-Berchmans, 1871 boul. Rosemont (angle Chabot), et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.