BEAUVAIS (née LETOURNEAU)

Thérèse



De Saint-Constant, le 8 février 2020, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Thérèse Létourneau, épouse de feu Alcide Beauvais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne, Mireille (Michel Robert), feu Jean-François (Huguette Bourelle), Chantal (Gaétan Dugas), Sophie (Marie-France Tremblay) et Pascal (Gina Gentile), ses petits-enfants Isabelle, Annie, Sébastien, Vicky, Caroline, Karine, Xavier, Raphaëlle, Thierry et Maéli, ses arrière-petits-enfants, son frère Raymond et sa soeur Raymonde, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:180 RUE SAINT-PIERRESAINT-CONSTANT450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 22 février de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.