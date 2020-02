Rivet, Gisèle,

À LaSalle, le 28 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Gisèle Rivet.Célibataire, elle laisse dans le deuil ses neveux et nièce : Luc (Laurence Santelli), Carmen (François Bourgault) et Marc (Johanne Proulx); ses petits neveux et nièces : Pascale, Philippe, Judith, Tiffany, David, Myriam, Frédérique, Louis, Léa; Robert Duchesne (Feu Chantal Rivet), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 26 février de 13h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00, ainsi que le jeudi 27 février de 9h00 à 9h30 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le jeudi 27 février en l'Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Montréal, 4155 rue Wellington, à 10h00. L'inhumation se fera par la suite au cimetière Notre-Dame- Des-Neiges.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Floralies LaSalle pour leur soutien et la grande qualité des soins prodigués à Gisèle tout au long de son séjour aux Floralies pendant près de 10 ans.Tout au long de sa vie, Gisèle a contribué généreusement à la Fondation Père-Ménard, et à l'oeuvre d'inspiration catholique La Victoire de l'Amour. Au lieu de fleurs, un don à la mémoire de Gisèle, à l'organisation de votre choix, serait apprécié.