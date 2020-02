SOUCY LANDRY, Reine



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 février 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Reine Landry, épouse de feu Roger Soucy.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Chantal (Alain Lefebvre) et Martin (Nathalie Lusignan), ses deux petits-enfants, Pierre-Alexandre Soucy, Frédérique Lefebvre ainsi que ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 4 avril 2020 à 14 h, en la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, 215, rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 6P6. La famille recevra les condoléances à compter de 13 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu).450-359-0990 www.lesieuretfrere.com