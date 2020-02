HÉBERT née MURPHY

Pierrette



Le 10 février 2020, à l'âge de 87 ans est décédée Pierrette Murphy, épouse de feu André Hébert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Vincent Lavoie), Sylvain (Johanne Murphy) et Lisette, ses deux petits-enfants Sébastien et Alexandra, son arrière-petite-fille Zoé, sa soeur Berthe, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 février de 9h à 10h à l'église des Sts-Anges (Chapelle des Martyrs, entrée rue St-Louis). Les funérailles suivront à 10h en l'église des Sts-Anges (1400, boul. St-Joseph, Lachine). Elle sera inhumée aux côtés de son époux au Cimetière catholique de Lachine.Au lieu de fleurs un don à la Fondation PalliAmi serait apprécié.514-639-1511, www.jjcardinal.ca