BESNER, Paul



C'est avec grande tristesse que la famille de Paul Vital Besner, père aimant de quatre enfants, annonce son décès survenu le vendredi 7 février 2020, à l'âge de 69 ans. Fils de Dorothy (McGruther) et de Vital Besner, Paul est né le 27 septembre 1950 à Lachine.Paul avait comme passion la lecture et passer du temps avec sa famille et ses amis. Il était connu pour ses connaissances, son grand coeur et son esprit d'entraide.Paul sera tendrement regretté par ses enfants avec Marie-Claire Burgess (1950-2018): Nancy (Glen) et Mélanie (Bobby), par ses enfants avec Susan B. Ruston (1952-1995): Ashley (Alex) et Amanda (Vic), sa soeur Diane, ses frères Bob, John et Richard, ses petits-enfants: Andrea, Christopher, Samuel, Jessy, Victor Junior et Leo Paul, ainsi que par ses neveux et nièces et ses amis proches.La famille recevra vos condoléances le samedi 22 février 2020, de 13h à 15h, à la résidence funéraire222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC H9S 3X6Une célébration de la vie aura lieu immédiatement après, dans la chapelle, suivie d'une réception.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer peuvent être faits en mémoire de Paul.