HAMELIN, André



À LaSalle, le 7 février 2020, à l'âge de 91 ans est décédé M. André Hamelin, époux de feu Jeannette Vallée.Il laisse dans le deuil sa soeur Cécile, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille aimerait remercier le personnel des Floralies de Lachine et de LaSalle pour leurs bons soins et dévouement.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie /Athos du 1750 rue Notre-Dame à Lachine,le vendredi 21 février 2020 de 13h à 15h. Une cérémonie suivra en la chapelle du complexe.