DALTERIO, Joseph René



À LaSalle, le 10 février 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Joseph René Dalterio.Il laisse dans le deuil ses deux fils Michel et Stéphan, ses soeurs Lucille, Rita, Francine, Danielle et Sylvie, son frère Gilles ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 18 février 2020 de 15h à 20h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le mardi 18 février 2020 à 20h en la chapelle du Complexe Angrignon.