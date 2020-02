BRANCHAUD, Claire

(née Éthier)



Le 23 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Claire Éthier, épouse de feu Monsieur Bernard Branchaud.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude et Josée, ses petits-enfants Éric, Marc-Olivier et Pierre-Luc, Caroline et Jonathan, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 boul. Lévesque O., Chomedey, Laval, le dimanche 23 février de 13h à 15h30. Une liturgie de la Parole suivra en salon.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, formulaires disponibles en salon.