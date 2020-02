MÉNARD, Rose-Hélène



Le 9 février 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée Rose-Hélène Ménard, conjointe de Raymond Legault.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parent et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 février de 13h à 15h à laJ.J. CARDINAL2125, NOTRE-DAME, LACHINE 514-639-1511Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 15h.Au lieu de fleurs un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.