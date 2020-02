SCHMIDT (née Lefebvre), Rita



De Sainte-Catherine, le 11 février 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Rita Lefebvre, épouse de feu M. Marcel Schmidt.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaétane (Claude), Micheline (feu Normand), Ghislaine (Réal), Danielle (Reynald), André (Louise) et Mario, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 7 mars de 13h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que dimanche le 8 mars dès 9h30 suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 11h.En sa mémoire, des dons au CHSLD Jean-Louis-Lapierre, de Saint-Constant, seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Jean-Louis Lapierre pour les bons soins et le soutient apportés.