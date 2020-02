WHALEN (BÉLANGER), Ruth



À Laval, le 1er février 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Ruth Bélanger, épouse de feu M. Clifford Whalen.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nancy, Gary (Louise) et Jeffrey, ses petits-enfants Mélina, Alyssia et Ludovic, son frère Ronald (Gisèle), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 22 février 2020 de 13h à 17h.Au lieu de fleurs des dons à la Mission Old Brewery seront recueillis sur place.