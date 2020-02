Millette, Serge



C'est en ce lundi 10 février 2020 que M. Serge Millette, propriétaire de pièces d'autos S.M. à Charlemagne, QC, est décédé entouré de sa famille, à l'âge de 67 ans.Cet homme réputé, pour qui il y avait toujours une bonne raison de célébrer et de se rassembler, manquera à tous. Pour sa famille, avec laquelle il adorait passer du temps, il laisse un énorme vide. Particulièrement pour sa tendre épouse, Louise Léonard, avec qui il a partagé de merveilleuses années. Ses enfants, Caroline (Eric Gendron) et Patrick (Mélissa Blouin) ainsi que ses petits-enfants Camille, Léanne Anaëlle, Elyot, Maxime, Raphaël et Louka s'ennuieront des rencontres familiales où les excellents repas étaient dégustés. Qui préparait les repas? Nul autre que Serge, épicurien à ses heures, il adorait découvrir et essayer de nouvelles saveurs. Demandez à sa soeur Lise McKenna (André), son frère Michel ainsi qu'à sa belle-soeur Lucie Léonard (Jean-Claude) pour qui il sera à jamais dans leur coeur, comment ce chef cuisinier était à la hauteur.Homme d'affaires averti, il savait comment entretenir ses amitiés avec tous ses parents et amis. Ses grands amis Robert Emond (Manon) et Denis Brown (Lucie) vous raconteront sûrement les bons moments passés en sa compagnie, dépendant de la saison, avec ce maniaque de hockey ou bien ce fervent de golf. La communauté perd un leader, un homme de grandes valeurs et un bon vivant. Son implication auprès des Optimistes (Gouverneur du District Centre du Québec 1999-2000 et Vice-Président Optimiste International 2004-2005) témoigne bien de son engagement envers sa communauté et la jeunesse.Maintenant qu'il est allé rejoindre ses parents Roger Millette et Aline Lanoux ainsi que sa soeur Nicole Forget (René) et son beau-frère Louis vers une autre destination, il y aura sûrement d'autres belles rencontres… l'essence du rassembleur restera à jamais.Dans cet esprit rassembleur, la famille de Serge vous invite à venir les rencontrer au6700, RUE BEAUBIEN E. MONTRÉAL, QC, H1M 3E5, (514) 735-2025le mercredi 19 février 2020 de 16h à 20h et le jeudi 20 février 2020 à compter de 10h30. Une célébration aura lieu au même endroit le jeudi 20 février 2020 à 13h30. La direction des funérailles a été confiée au: