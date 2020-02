GAUVIN, Denise



À Montréal, le mercredi 12 février 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans, Denise Gauvin, épouse de Marcel Garneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Jean-Yves), Marc (Suzanne), Michel (Julie) et Martine (Daniel), ses petits-enfants Caroline, Jean-François, Pierre-Luc, Simon Pierre, Sara-Ève, Geneviève, Jonathan, David et Philippe ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 20 février 2020 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Des dons à Société Canadienne de la Sclérose en plaques seraient appréciés.