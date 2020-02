MARTIN, Jean-Claude



À Montréal, le mardi 28 janvier 2020 est décédé, à l'âge de 82 ans, Jean-Claude Martin.Il laisse dans le deuil ses soeurs Micheline (Louis Delcourt) et Monique, ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 23 février 2020 de 13h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel des Tours Gouin pour leur accueil chaleureux et les bons soins prodigués.