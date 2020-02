BOISSELLE-SABOURIN

Réjeanne



Au Centre hospitalier de Lachine, le 5 février 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Réjeanne Boisselle, épouse de feu M. Mario Sabourin, demeurant à Lasalle.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle, Sylvie (Alain), France (Carl) et André (Marie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.La famille recevra les condoléances le samedi 29 février 2020 à compter de 10h, suivi du service religieux à 10h30, à l'église des Saints-Anges, 1400 boul. St-Joseph, Lachine.L'inhumation de l'urne aura lieu à une date ultérieure dans la plus stricte intimité. Arrangements funéraires :