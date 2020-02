GARCEAU, Jean



À Boucherville, le 9 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean Garceau, Président fondateur de Sani Sport, époux de Mme Rollande Vincent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Kathy), Gilles (Brigitte), Alain (Manon), Lyne (Marcel), ses petits-enfants Alexandre, Marika, Michèle, Olivia, Laurence, Marc-André, Mélodie, Charlotte, Louis et Tristan ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 21 février de 18 h à 21 h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941La famille vous accueillera le samedi 22 février à compter de 15 h à l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville. Suivront les funérailles à 16 h. Une réception sera ensuite offerte au Centre Sani Sport, 1601 boul. de Montarville à Boucherville.Nous voulons témoigner notre reconnaissance au personnel et aux nombreux membres de Sani Sport, ainsi qu'à tous ceux que notre père a pu côtoyer dans le monde du tennis, des affaires et de la philanthropie.La famille remercie également le personnel de la Maison de soins palliatifs Source Bleue pour les bons soins prodigués à M. Garceau.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue de Boucherville.maisonsourcebleue.ca/fondation/faire-un-don/