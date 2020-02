PARADIS, Jacques



Le 9 février 2020 est décédé Jacques Paradis, à l'âge de 76 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Renaud (Emilie), Violaine (CND), Josianne (Marc-André) et Benoit; ses petits-enfants Romain, Simone, Philémon et Lucie; ses frères et soeurs: André (Ghislaine), Micheline (Gilles), Louise (Charles) et Pierre; ses neveux et nièces ainsi que Pauline Lévesque.Jacques a touché beaucoup de gens tout au long de sa vie, à travers Mémo, Tampopo et tous les groupes et mouvements dans lesquels il s'est investi.La famille espère vous croiser le dimanche 23 février au salonentre 10h et 17h. Une célébration In Memoriam aura lieu à 15h30. Vous êtes invité(e)s à porter une touche de couleur vive (du rose!) comme il aimait le faire.Au lieu de fleurs, nous encourageons les dons à la maison de soins palliatifs Source Bleue.https://maisonsourcebleue.ca/fondation/faire-un-don/