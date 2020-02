ADAM, Jean-Léon



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Léon Adam survenu à Montréal, le 10 février 2020, à l'âge de 96 ans. Il était l'époux de feu Mme Madeleine Lacasse. Il part rejoindre ceux qu'il a aimés.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Sylvie (Gilbert Fecteau) et Pierre (Gabriela Trejo Mancera), ses petits-enfants: Éloïse Benoit (Maxime Lemoyne), Marjolaine Benoit (Hannes Harnack), Laurent Benoit et Kristel Adam (Tristan Rioux), son arrière-petite-fille Olivia Fontaine-Benoit, ainsi que Guillaume Fecteau (Jennifer Schlouch) et Jacynthe Fecteau et Marguerite Larocque.Bien qu'il ne soit pas décédé de cette maladie, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec, une cause qui lui tenait à coeur.alzheimerdequebec/?FrmGroupUID=allUne cérémonie privée aura lieu ultérieurement au Cimetière Saint-Charles à Québec.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Jean-De-La-Lande pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Jean-Léon Adam.La direction a été confiée à la :