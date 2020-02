BLAIS, Claire



À Laval, le 10 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Claire Blais, fille de feu Novat Blais et de feu Cécile Lizotte. Elle repose désormais auprès de son époux Erich Horlbeck et de sa soeur Colette (feu Robert Jetté).Elle laisse dans le deuil son frère Gabriel (Lyse Tremblay) ainsi que de nombreux parents, neveux, nièces et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 29 février à 11h en la Cathédrale de Saint-Jérôme, la famille sera présente dès 10h30 pour recevoir vos condoléances.La direction des funérailles a été confiée à la :