À six tours d’un coup d’éclat

DAYTONA BEACH | Son 20e rang au classement final n’est évidemment pas le résultat souhaité, mais Raphaël Lessard n’a pas à rougir de son parcours remarquable à Daytona vendredi soir dans la série des camionnettes de NASCAR.

Un dérapage à six tours de l’arrivée, causé par la crevaison de son pneu avant gauche, a sans doute empêché le jeune pilote québécois de réaliser un coup d’éclat à sa toute première présence sur le mythique circuit de la Floride.

Alors qu’il occupait la deuxième place, aux avant-postes d’un peloton particulièrement animé, son bolide a soudainement quitté sa trajectoire.

Ses chances de remporter une victoire, ou du moins de terminer parmi les trois premiers, se sont alors envolées.

« Quelque chose d’anormal... »

Second derrière le meneur Sheldon Creed à la sortie du quatrième virage, Lessard s’est fait rejoindre à sa droite par Ben Rhodes. Leurs deux camionnettes se sont frôlées, peut-être légèrement touchées.

« C’est ce qui a probablement causé la crevaison », a expliqué Lessard, en entrevue au Journal de Montréal. « Des membres de mon équipe ont vu de la fumée s’échapper juste avant mon dérapage. Une chose est certaine, j’ai senti quelque chose d’anormal. C’est peut-être aussi que le pilote [Tyler Ankrum] soudé à mon pare-choc arrière a créé de la turbulence.

« Dès lors, il n’y avait plus rien à faire. J’ai perdu beaucoup de places, et ma camionnette n’était plus la même en raison de dommages qui ont affecté l’aérodynamique.

« Je voulais la perfection, a renchéri le pilote de 18 ans, et je ne me cache pas pour dire que je méritais un meilleur sort. Ce résultat est décevant, mais la course est ainsi faite. La bonne nouvelle, c’est qu’il reste 22 épreuves au calendrier. »

Photo courtoisie

De l’aide de... personne

À ses premiers tours de roue la veille à Daytona à bord de sa Toyota Tundra, Lessard s’était déjà senti à l’aise sur l’anneau de vitesse de deux milles et demi. Sa huitième position sur la grille de départ l’a clairement prouvé.

« Je me suis surpris moi-même, a-t-il indiqué. Mais, il faut dire que je suis arrivé ici bien préparé grâce à mon équipe [Kyle Busch Motorsports]. On a visionné beaucoup de vidéos, et cette démarche a porté ses fruits. »

Lessard a réalisé comment le phénomène de l’aspiration, et la façon de l’exploiter convenablement, était la clé pour réussir à Daytona.

« Je me suis comporté en vétéran pendant toute la course. Ce qui est arrivé à la fin, je pense que personne n’aurait pu l’éviter. Et j’ai réussi à sauver ma camionnette sans frapper un adversaire ou un mur de protection. On n’a vraiment pas le temps de réagir. J’ai été soulagé de n’avoir rien touché.

« J’ai également remarqué que mes adversaires ont profité de mon aide pour progresser pendant la course, a-t-il poursuivi. Mais, en revanche, j’ai réalisé que personne ne voulait m’aider ! »

Le respect d’un vétéran

Peut-être ces pilotes, parmi les plus aguerris, craignaient le manque d’expérience du jeune Québécois ?

Toujours est-il que le vétéran Johnny Sauter, qui compte trois victoires en 12 départs à Daytona en camionnettes (la troisième division majeure du NASCAR), a tenté de l’intimider en début de course. Son comportement a changé quand il s’est aperçu que Lessard n’avait rien d’un pilote recrue. « Au moment où il s’est senti en confiance, a relaté Lessard, il a commencé à me respecter. C’est très particulier de rouler à Daytona. Aux essais, ce n’est pas compliqué, tu ne lèves jamais le pied. C’est au... plancher. Mais en course, il faut savoir calibrer l’accélérateur et appuyer légèrement sur la pédale de frein au besoin. »

Un rôle essentiel

Lessard a tenu à remercier tous les membres de son équipe, particulièrement son éclaireur, Tony Raines, qui était constamment en communication avec lui pendant les 100 tours de l’épreuve.

L’éclaireur, placé tout au haut de la tribune principale, voit tout ce qui se passe sur la piste et informe le pilote de la position des autres sur les ondes radio, en lui indiquant aussi la bonne direction à prendre pour éviter les accrochages quand survient un incident devant lui.

« Il m’a aidé énormément, a affirmé Lessard. Et, non, il n’a pas trop parlé. Ses informations étaient toujours pertinentes. »

► Stewart Friesen et son compatriote Raphaël Lessard ont dominé le peloton pendant quelques tours lors de la course des camionnettes vendredi soir à Daytona. De mémoire, deux pilotes canadiens en tête, c’est du jamais vu dans l’une ou l’autre des trois divisions majeures du NASCAR.

► Un autre circuit à découvrir : Lessard se dirigera vers Las Vegas, théâtre de la deuxième étape du championnat des camionnettes NASCAR dès vendredi prochain. « Je n’y ai jamais couru, a-t-il fait remarquer, mais je ne suis pas inquiet. J’ai démontré à Daytona que j’étais capable de m’adapter très rapidement à un environnement inconnu. »

Le clan Bush impressionné

Mike Hillman n’a pas semblé surpris de la prestation du jeune pilote québécois Raphaël Lessard, qui disputait sa première course vendredi soir sur l’anneau de vitesse de Daytona.

« Je lui ai dit à la mi-course que, peu importe son résultat final, j’étais très fier de sa performance », a relaté le chef d’équipe de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM). « Raphaël a cette grande qualité de faire tout ce qu’on lui demande. Il apprend très rapidement et il accorde beaucoup d’attention aux détails. »

« C’est dommage que sa course se soit mal terminée [au 20e rang après avoir occupé la deuxième position à six tours de l’arrivée], mais ça fait partie de son apprentissage. Une chose est certaine, il a fait ses devoirs. Il est voué à un bel venir s’il continue à mettre tous les efforts.

« D’autres pilotes aussi doués et déterminés que lui sont passés par là. Il me fait notamment penser à Christopher Bell. »

Hillman a indiqué au Journal qu’il a été en conversation avec le patron Kyle Busch pendant la course.

« Kyle n’a pas l’habitude de s’exprimer fréquemment sur le comportement de ses jeunes pilotes, a-t-il mentionné, si ce n’est que de les critiquer quand il n’est pas content.

« Or, dans le cas de Raphaël, c’est plutôt le contraire qui s’est passé. Il a reconnu avoir été franchement épaté du niveau de maturité de son protégé. »

Des éloges de toutes parts

Lessard n’est plus une figure inconnue aux États-Unis, et on lui accorde de plus en plus d’attention dans les médias.

Le jeune pilote a été interviewé pendant quelques minutes par l’animatrice du réseau Fox Jamie Little, avant le début de la course vendredi soir.

Très sûr de lui, Lessard a répondu à ses questions avec justesse et un sourire sincère. Un peu plus tard, c’était au tour de l’équipe de commentateurs en studio d’ajouter son grain de sel.

Chacun s’est dit impressionné par la qualité de son anglais, alors qu’il y a quelques années à peine, ont-ils fait remarquer, il lui était impossible de communiquer dans la langue de Shakespeare.

Bodine en rajoute

Le plus élogieux aura toutefois été l’analyste Todd Bodine, aujourd’hui retraité, qui compte deux championnats des camionnettes NASCAR à son palmarès.

« Raphaël est un jeune pilote très prometteur et surtout bien entouré, a-t-il dit. Il fait partie de cette nouvelle génération de jeunes espoirs très talentueux et entièrement dédiés à leur sport.

« Il a fait tellement de progrès depuis ses débuts en stock-car il y a quelques années dans les catégories inférieures, a-t-il enchaîné. Il peut aussi compter sur une organisation hors pair [écurie KBM] et sur l’un des meilleurs chefs d’équipe en camionnettes en Mike Hillman, avec lequel j’ai gagné dans le passé », a ajouté Bodine.