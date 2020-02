ST-GEORGES, André



À Montréal, le 11 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. André St-Georges, époux de feu Mme Ginette Millaire.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Manon), Linda (JP), Mario (Julie), Michel (Manon) et Nathalie (Sylvie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Monique, Lise et Diane, ses frères Paul, Robert et Gérard " Coco ", ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 29 février 2020 de 13h30 à 16h et de 18h à 21h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation PalliAmi, de l'hôpital Notre-Dame.