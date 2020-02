LAFORCE, Carmelle



À Laval, le 6 février 2020, est décédée paisiblement à l'âge de 92 ans, Madame Carmelle Laforce épouse de feu Léo Costa et de feu Raymond Lavoie.Elle laisse dans le deuil son fils Robert Costa (Jocelyne Roger); son gendre Roger Richard (feu Lynda Costa); ses petits-enfants Isabelle (Ghislain Charbonneau), Alexie et Thierry; ses arrière-petits-enfants Laurence, Coralie, Éliot, Jules et Charlie; ses belles-soeurs, neveux, nièces et amis(es).La famille vous accueillera le samedi 22 février à 14h au complexele tout sera suivi d'une liturgie de la Parole et d'un hommage à 16h.Au lieu de fleurs, un don à une oeuvre caritative de votre choix serait apprécié.