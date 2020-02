MICHAUD, Régina

(née Cuyen, dit Quinn)



À l'hôpital Pierre-Boucher, le 7 février 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Régina Cuyen dit Quinn, épouse de feu Fernand Michaud.Elle était la mère de Micheline (feu Léo Bouchard), Jean-Guy (Johanne Chevrier), Daniel (Marie-Claire Pelletier), feu Johanne (André Parisien) et Suzanne (Ken Bertrand). Elle laisse également ses petits-enfants Éric (Lucie), Nathalie, Sophie, Stéphanie (Maurice), Dany (Annie), Frédérick (Audrey) et Julie (Pascal); ses quatorze arrière-petits-enfants, son frère Edouard (Gisèle), ses soeurs Huguette et Solange, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73).La liturgie aura lieu le samedi 22 février 2020, à 11h, en la chapelle du complexe. Heures des visites: le samedi 22 février 2020, de 9h à 11h.Des dons à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher, seraient appréciés.