TOZZI, Daniel

À Montréal, le 10 février 2020, Daniel Tozzi est décédé à l'âge de 70 ans.Après plus de 42 ans de pratique médicale, d'abord comme généraliste puis comme spécialiste dans le dépistage et la prévention du cancer du sein au Centre du Sein Ville-Marie, la voix chaude, calme et réconfortante du Dr Daniel Tozzi s'est éteinte en toute sérénité.Né à Montréal, le 17 août 1949, fils de feu Perry Tozzi et de feu Lydia Albanese.Il laisse dans le deuil son épouse Helena Virgili, ses enfants Emmanuelle et Olivier (Annie Laflamme), ses petits-enfants adorés Gabrielle (Pierre-Luc Scott), Antoine et Rachel, ses frères Ricardo (Andrée Gariépy) et Paul (Maria Fratipietro) ainsi que de nombreux parents, neveux, nièces et amis.La médecine était sa passion, il en a fait un devoir, une mission de rassurer avec respect et compassion ses patients.Ceux-ci, même après plusieurs années, lui vouent encore une grande reconnaissance.Pour la famille, Daniel a été d'une présence sans faille, un être rassurant et plein de sagesse.Tous ceux qui l'ont connu se souviendront de son éloquence, de son érudition et de sa curiosité insatiable de l'histoire, ponctuée de ses nombreux récits de voyage.La famille recevra parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François D'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,le samedi 22 février de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche 23 février de 13h à 16h. Suivra un hommage au salon en l'honneur de Daniel.La famille tient à remercier pour leur dévouement et leurs bons soins, les équipes de la clinique d'oncologie et des soins Palliatifs De l'hôpital St. Mary's.Au lieu de fleurs, vos dons peuvent être envoyés à la mémoire du Dr Daniel Tozzi à la Fondation d'Oncologie Ville Marie (vmof.ca).