DESLAURIERS, Jean-Louis



À l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, le mercredi 12 février 2020 est décédé, à l'âge de 86 ans, Jean-Louis Deslauriers, père de feu Denis.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (feu Jocelyn Larouche), Sylvie (Denis Brodeur) et Claude (Michel Jussaume), ses quatre petits-enfants, ses dix arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Sulpice dès 13h30 le samedi 22 février 2020 pour recevoir les condoléances. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en l'église St-Sulpice située au 1095 rue Notre-Dame à St-Sulpice, J5W 3W2.