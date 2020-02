Boeing abattu par des missiles: les pays touchés talonnent l’Iran

MUNICH, Allemagne | Les représentants des pays qui ont été touchés par la tragédie du vol PS752, abattu par des missiles iraniens le 8 janvier dernier, ont rencontré samedi le ministre des Affaires étrangères de l’Iran, Mohammad Javad Zarif, pour réclamer des compensations pour les proches des victimes de la tragédie ayant tué 57 Canadiens.

Le Groupe international de coordination et d’intervention pour les victimes du vol PS752, qui inclut le Canada, l’Ukraine, la Suède, l’Afghanistan et le Royaume-Uni, s’est réuni pour une deuxième fois en Allemagne en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité.

Le Groupe a remis une lettre à l’Iran dans laquelle on réaffirme «la nécessité de fournir apaisement, imputabilité, transparence et justice aux familles et aux proches des victimes». Les pays souhaitent aussi que l’Iran verse une «indemnisation rapide et équitable, conforme aux précédents internationaux» aux proches des victimes.

Les membres du Groupe ont eu un tête-à-tête avec le ministre Zarif et ont «exhorté l’Iran à continuer de prendre les mesures concrètes nécessaires afin de fournir des réponses aux nombreuses questions cruciales de fait et de droit liées à l’écrasement du vol PS752», a-t-on indiqué dans une déclaration relayée aux médias.

Les pays touchés par le drame du vol PS752 continuent de réclamer une enquête de sécurité «transparente et approfondie», en conformité avec les normes et les pratiques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), basée à Montréal.

Une enquête criminelle est également nécessaire, selon le Groupe, afin d’expliquer pourquoi des missiles iraniens ont abattu un vol commercial en pleine période de tensions avec les États-Unis.

Rappelons que 176 personnes, dont 57 Canadiens, ont péri dans la tragédie qui a été provoquée par le tir de deux missiles iraniens, le 8 janvier dernier en Iran, peu de temps après le décollage du vol PS752 de l’Ukraine International Airlines. Quelque 138 personnes se rendaient au Canada. Le régime iranien a évoqué une erreur et, depuis, l’enquête se poursuit avec la collaboration des pays concernés.