Thérèse Tanguay-Dion





À Laval (Sainte-Rose), le 17 janvier, à l'âge de 92 ans,nous a quittés Mme Thérèse Tanguay-Dionaffectueusement appelée par tous maman Dion.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jacqueline Tanguay,ses 13 enfants, Denise, Clément, Claudette, Liette, Michel, Louise,Jacques, Ghislaine, Linda, Manon, Pauline, Paul et Célineainsi que leurs conjoints et conjointes respectifs,ses 32 petits-enfants, 48 arrière-petits-enfants et 6 arrière-arrière-petits-enfants.Pour des raisons de sécurité et de logistique,les visites sont désormais réservées exclusivement à la famille et aux amis.À noter que l'horaire est aussi modifiée : jeudi 20 février de 9h à 19, au complexeÉcrivez à la famille un message de sympathie:https://fondationmamandion.org/in-memoriam/ vers le livre d'or.Puisque la passion de Maman Dion était d'aider à offrir un avenir égalà tous les enfants du Québec, nous vous invitons à faire un donv In Memoriamà la Fondation Maman Dion qu'elle a fondée en 2005:https://www.jedonneenligne.org/fondationmamandion/DIM/