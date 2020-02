ROY, J. René



À Laval, le 7 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. J. René Roy.Il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Louis), Denis (Francesca) et Anne-Marie (Martin), la mère des ses enfants Micheline P. Roy, ses petits-enfants Martin, Valérie, Mathieu, Émilie et Emmanuel, ses frères Paul, feu Jean (feu Raymonde), feu André (France) et feu Guy, sa soeur feu Louise, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 février 2020 de 15h à 18h30 complexe funéraire:Un hommage à sa vie lui sera rendu ce même jour à 18h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CISSS de Laval-CHAL Programme Respir pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonairedu Québec ou à la Fondation de l'hôpital Cité-de-la-Santé serait apprécié en sa mémoire.