BRIAND (née Lefebvre), Noëlla



À Terrebonne, le 12 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Noëlla Briand. Elle part rejoindre son époux M. Raymond Briand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (feu Guy) et Nicole (Jean-Luc), ses petites-filles Vanessa (Éric), Jennifer (Richard) et Casandra (Kevin), ses arrière-petits-enfants Marissa, Heidi, Lili-Rose, Zack et Émile, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le lundi 17 février 2020 de 14h à 20h à la:Un hommage sera rendu vers 19h45 au salon.Selon ses volontés, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Lanaudière.