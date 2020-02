Caramel, bonbons et chocolat

Vous savez, le chevreuil qui fige devant les phares d’une auto, la nuit ?

Ce qu’on appelle en anglais « A Deer Caught In Headlights » ?

Eh bien, c’est Justin Trudeau.

Paralysé, tétanisé, incapable de réagir.

LE PAYS À GENOUX

Il s’est sûrement dit : « Voyons, je suis le champion des Premières Nations ! Je n’arrête pas de pleurer sur leur sort et de multiplier les excuses, jamais ils n’oseront me prendre de front ! »

Eh bien, ils ont osé.

Et notre premier ministre ne sait pas comment réagir.

Envoyer la police ? Voyons, c’est impensable ! Vous imaginez la réaction, à l’international ?

Discuter, dialoguer ? Ces gens-là ne veulent pas dialoguer, ils veulent gagner. Déjà, ils ont réussi à mettre le pays à genoux alors qu’ils ne sont que quelques dizaines.

Alors, on fait quoi ?

Euh...

C’est d’autant plus désagréable que le PM avait plein de beaux discours à prononcer. En Afrique, à Munich, à la Barbade.

J’imagine sa déception...

« Je dois arrêter de parler pour agir ! »

Lui qui a été propulsé à la tête du PLC (et au plus important poste du pays) sur la base d’un simple discours — l’eulogie qu’il avait prononcée aux funérailles de son père...

« Ah, c’est ça, diriger un pays ? Il ne suffit pas d’aligner des phrases creuses et de sécher ses larmes avec un Kleenex devant les caméras, il faut aussi prendre des décisions ?

Merde... »

PITEUX PITOU

Si au moins il y avait des ministres séniors qui pouvaient prendre les choses en main et montrer à la population canadienne que la situation est sous contrôle...

Même pas.

C’est ce qui arrive quand on base tout sur l’image du chef. Quand le chef n’est pas là, tout s’écroule.

Reste The Man in the Moon (Marc Garneau) qui semble perdu quelque part dans la stratosphère entre Mars et Ottawa, et la vice-première ministre (Chrystia Freeland) qui, telle une souris poursuivie par de gros matous, a eu besoin d’une agente de sécurité pour entrer dans l’hôtel de ville de Halifax.

« Just Watch Me », fanfaronnait Pierre Elliott Trudeau pendant la Crise d’Octobre.

Un demi-siècle plus tard, son fils fait le piteux pitou.

Preuve que parfois, la pomme peut tomber très loin de l’arbre.

Il faut dire que les temps ont changé. La rectitude politique empêche maintenant ceux et celles qui nous gouvernent de prendre le taureau par les cornes.

Il faut y aller mollo. Marcher sur des œufs. Mettre des gants blancs.

« Dialoguer » avec des gens qui ne veulent pas vous parler.

DALIDA

À un moment donné, il va falloir régler le problème à la source.

C’est-à-dire : revoir de A à Z la Loi sur les Indiens.

Et se parler franchement, dans le blanc des yeux : « Coudonc, qui mène, dans les communautés amérindiennes ? Les chefs de bandes, qui sont élus démocratiquement, ou les chefs héréditaires, qui règnent par le sang ? »

Ça fait des années que Justin dit qu’il va agir en ce sens.

Or, comme le chantait Dalida : « Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots / Encore des paroles que tu sèmes au vent... »