RENÉ, Jean-Guy

Le 22 janvier 2020, à Montréal, est décédé Monsieur Jean-Guy René, à l'âge de 84 ans.Il aura été l'un des grands ingénieurs et gestionnaires de sa génération, notamment à titre de Président-directeur-général de la Société d'Énergie de la Baie-James (1988-1997), de haut-dirigeant d'Hydro-Québec International (1999-2002) et d'expert-conseil (2003-2017) auprès de différentes organisations. Jean-Guy avait " la piqûre de l'international " et a fait rayonner le génie québécois au Brésil (1968-75), en Côte d'Ivoire (1983-85), au Pérou (2000-2002) et au Chili (2004-2006). Au cours de sa riche carrière, il a apporté à la profession son expertise, sa rigueur, son intégrité et son sens éthique.Il a notamment reçu le Grand Prix d'excellence de l'Ordre des ingénieurs du Québec (2000), le titre de Grand Bâtisseur des Diplômés de Polytechnique (2006), un Fellowship de la Société canadienne des ingénieurs séniors (2009), un Fellowship (2015) et la médaille K.Y. Lo (2016) de l'Institut canadien des ingénieurs (2016) ainsi qu'un Fellowship d'Ingénieurs Canada (2017).Jean-Guy a été un époux, un père et un grand-père aimant, généreux et bienveillant. Il laisse dans le deuil son épouse, Lyse Quirion, ses enfants, Louis-Philippe (Myriam), Jacynthe (Sylvain) et Mathieu, ses petits-enfants Félix-Albert, Camille, Louis, Charles, Jonathan, Maxime et Maëva, ses soeurs Denise, Gisèle et Louise, ses frères André et Gilles, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis pour un dernier hommage à :le vendredi 28 février de 13h30 à 21h ainsi que le samedi 29 février de 9h à 10h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 29 février dès 11h à la co-cathédrale St-Antoine-de-Padoue dans le Vieux-Longueuil (55 rue Sainte-Élizabeth, entrée sur St-Charles).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Adolphe et Roger Ducharme dédiée aux enfants de la rue du Pérou. Pour faire un don :