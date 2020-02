GAMACHE COUTURIER

Jeannine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Couturier, épouse de feu monsieur Jean-Paul Gamache, survenu le 2 février 2020 à l'âge de 87 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu André (Linda), Jean-Pierre (Sylvie), Nicole, Denise (Robert), Hélène, Francois (Marie Claude), ses dix petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, son frère Denis (Thérèse), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 février 2020, de 14h à 17h et de 19h à 21h suivi du samedi 22 février 2020, de 9h à 11h à laLes funérailles seront célébrées le 22 février 2020 à 11h en la chapelle.