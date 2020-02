DROLET LECLAIR, Gisèle "Gigi"



Au CHDL de St-Charles-Borromée, le 8 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Gisèle "Gigi" Leclair, épouse de feu Gilles Drolet.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Richard), Jean et Mimi (Julo), ses petits-enfants: Kevin (Mélanie), Vicky (Steve), Julie (Dominic) et Dominic (Véronique), ses arrière-petits-enfants, autres parents et amis.Les personnes qui désirent lui rendre un dernier hommage seront accueillies par la famille le vendredi 21 février de 18h à 21h auNOTRE-DAME-DES-PRAIRIESpour recevoir vos condoléances. La liturgie de la Parole aura lieu à 20h à la chapelle du complexe.