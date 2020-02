NOËL, Jeannette



À Verdun, entourée de l'amour de sa famille, est décédée le 2 février 2020 à l'âge de 88 ans, Madame Jeannette Noël.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert Lavallée (Nicole Bourget), Lise Lavallée et Diane Lavallée (Michel Blier), ses petits-enfants: Stéphanie (Christopher), Marie-Hélène (Alexandre), Bertrand, Laurent, Ève-Marie, Isabelle, Vincent, son arrière-petit-fils Benjamin, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 22 février 2020 dès 11h. Un hommage sera célébré vers 15h à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN514 769-3867Stationnement et rampe d'accès disponiblesAu lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital de Verdun seraient appréciés.