LEGOUPIL, Paul



À Laval, le 1er février 2020, à l’âge de 92 ans, est décédé M. Paul Legoupil, époux de Mme Pierrette Dornier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain, Yves, François, Pascale et Pierre et leurs conjoints, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa famille de France, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 février 2020 de 17h à 21h et samedi dès 10h30 au complexe funéraireLes funérailles auront lieu le samedi 22 février à 13h en l’église St-Sylvain, 750, boul. St-Sylvain, Laval, suivies de l’inhumation au cimetière St-Vincent-de-Paul, Laval.Au lieu de fleurs, des dons à l’organisme de votre choix seraient appréciés.