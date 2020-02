RIOPEL ARCHAMBAULT, Lise



À Laval, le 2 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Lise Archambault, épouse de M. Claude Riopel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Linda (Éric), son fils feu Richard, ses petites-filles, Annie-Claude (Julien) et Karina, sa belle-fille Anne Favreau, son frère Maurice (Aline) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 23 février de 13h à 17h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Jude pour les bons soins et leur dévouement.