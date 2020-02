DAGENAIS, Robert



Le 9 février, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Robert Dagenais, époux de feu Gisèle Paradis.Il laisse dans le deuil ses enfants Simon (Diane) et Louise, ses petits-enfants Frédéric (Chantal) et Nick, ses arrière-petits-enfants Bianca et Noémie, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Il sera exposé au complexele samedi 22 février dès 9h; les funérailles seront célébrées ce même jour, en l'église St-Elzéar, 16 boul. St-Elzéar, Laval, à 11h.