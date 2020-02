Guzzo se paie un bolide à 200 000$

Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Une impressionnante résidence de Luc Poirier à vendre en Estrie

Capture d’écran tirée du site Centris.ca

Le promoteur immobilier à succès Luc Poirier a mis en vente à la fin de l’an dernier, pour 2,79 millions $, une résidence de Lac-Brome, en Estrie. « Impressionnante contemporaine construite en 2015 sur un superbe terrain de plus d’un acre bordant le lac sur 95 pieds. Magnifique mariage de bois et de crépis, fenestration omniprésente, multiples terrasses et hauts plafonds font de cette maison un endroit de rêve. Une cuisine conviviale, une suite des maîtres de style hôtel et un garage triple complètent le tout », décrivent les courtières Sandra Williams et Nadia St-Laurent, de Remax. La Fiducie Luc Poirier avait fait l’acquisition de la résidence en 2017 pour 2,07 millions $ auprès de Nadia St-Laurent et d’une autre personne.

Avis d’intention de 10 millions $ pour la firme d’un ancien gérant d’une écurie automobile

Une entreprise d’André Azzi, un courtier d’assurances qui a déjà géré l’écurie Fazzt avec le coureur automobile Alexandre Tagliani en IndyCar, a déposé au début de février un avis d’intention de faire une proposition pour des dettes de plus de 10 millions $. Selon les documents consultés, cette entreprise, du nom de Azzi Groupe Financier, doit 5 millions $ à Revenu Québec et 5,2 millions $ à Revenu Canada. André Azzi a également déjà été le principal investisseur dans la chaîne La Capsule sportive, qui a fait faillite en 2010.

Nouvelle Ferrari pour Vincent Guzzo

Photo d'archives, Ben Pelosse

Photo courtoisie, Portofino Ferrari

L’homme d’affaires à succès Vincent Guzzo, actif dans l’industrie du cinéma, s’est offert en location à la fin de l’année dernière une rutilante Ferrari Portofino 2020, un bolide dont le prix dépasse les 200 000 $. Cette acquisition s’ajoute à plusieurs VUS et voitures sport de grand luxe qu’il loue. Sa flotte de voitures de rêve inclut : un VUS BMX X6 2012, un VUS Mercedes Benz GL63 AMG 2013, une Ferrari 599 2011 et une Ferrari California T 2015. Vincent Guzzo a annoncé, à la fin janvier, qu’après son succès en cinéma il se lançait en restauration avec l’ouverture d’un restaurant Giulietta Pizzeria napolitaine, au Marché central. Guzzo encaisse personnellement entre 250 000 $ et 750 000 $ par année, selon ce qu’il a avoué à une émission de Maripier Morin cet automne.

Une québécoise exotique au Salon de l’auto de Toronto

Photo courtoisie, Felino

La Felino cB7R, un bolide 100 % québécois de haute performance conçu par l’ancien pilote Antoine Bessette, pouvait être aperçue au Salon de l’auto de Toronto. Pour obtenir l’un des dix exemplaires produits, il faut minimalement allonger 360 000 $. Felino s’est récemment adjoint un directeur des opérations mécaniques issu de la Formule 1, Greg Baker.