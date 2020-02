La folle épopée de 2015

La dernière présence de l’Impact en Ligue des champions date déjà de cinq ans, mais c’est un parcours qui reste inoubliable.

L’Impact accède à la Ligue des champions 2015 en remportant le Championnat canadien de 2014 en défaisant le Toronto FC par la marque de 2 à 1 en finale.

En phase de groupe, le Bleu-blanc-noir affronte le CD Fas, un club salvadorien, de même que les Red Bulls de New York.

Au cours de la saison 2014, qui est particulièrement difficile, l’Impact s’en tire bien et termine au premier rang grâce à une performance de trois victoires et un verdict nul pour 10 points, le double du total récolté par les Red Bulls.

L’Impact bat successivement le CD Fas 1 à 0 au Stade Saputo et 3 à 2 à San Salvador. Il remporte une victoire 1 à 0 sur les Red Bulls au Stade Saputo et soutire un verdict nul de 1 à 1 au Red Bull Arena.

Improbable

Amorçant une seconde saison à la barre de l’Impact, Frank Klopas se retrouve avec beaucoup de nouveaux joueurs pour préparer la saison 2015, qui débute par le quart de finale contre Pachuca, un club mexicain de très bonne qualité.

L’Impact prend tout le monde par surprise en prenant les devants 2 à 0 sur un doublé de Dilly Duka, mais les locaux comblent le retard de deux buts dans le match aller qui est présenté au Stade olympique.

Cet affrontement est serré jusqu’à la fin et Pachuca brise l’égalité de 0 à 0 grâce à un but de German Cano à la 80e minute.

On pense que les carottes sont cuites pour l’Impact. C’est alors que survient le moment le plus incroyable de l’histoire de l’équipe et l’un des buts, sinon « le but » le plus important de son histoire.

On écoule alors les dernières secondes de la rencontre, dans le temps ajouté. Calum Mallace tente une longue passe désespérée que Cameron Porter récupère de la poitrine au coin gauche de la surface pour ensuite pousser le ballon entre les jambes du pauvre gardien mexicain, qui n’y peut rien. Le miracle a lieu et l’Impact passe au tour suivant sur une égalité de 3 à 3 grâce aux deux buts inscrits sur le terrain de Pachuca.

Photo d’archives, AFP

Pluie d’objets

En demi-finale, le XI montréalais est opposé à la formation costaricaine d’Alajulense.

Lors du match aller au Stade olympique, le Bleu-blanc-noir règle l’affaire rapidement avec deux buts dans le premier quart d’heure pour l’emporter 2 à 0.

Le duel de retour est autrement plus chaud, disputé dans la fournaise du stade Alejandro Morera Soto.

L’Impact prend les devants quand Jack McInerney marque à la 42e minute, mais Antonio Gabas fait basculer le match avec un doublé dans le premier quart d’heure de la deuxième demie. Andrés Romero ramène tout le monde à égalité à la 72e minute, mais Allen Guevra redonne une priorité d’un but aux Ticos à la 79e et Jonathan McDonald fait 4 à 2 dans les arrêts de jeu, mais l’Impact résiste.

Encore une fois, le Bleu-blanc-noir survit grâce à deux buts à l’étranger malgré une marque totale de 4 à 4.

Photo d’archives, Ben Pelosse

Finale

En finale, le duel opposant l’Impact au Club Azteca a tout de David contre Goliath.

Pourtant, le club montréalais soutire un verdict nul de 1 à 1 au mythique Estadio Azteca devant une foule de 56 783 spectateurs, la quatrième plus imposante de l’histoire de la compétition. Ignacio Piatti avait ouvert les hostilités à la 16e minute, mais Oribe Peralta avait évité la défaite à la 89e.

Il y a 61 004 spectateurs au Stade olympique pour le match ultime de cette finale, le 29 avril 2015, ce qui représente le troisième plus fort total pour un match de la Ligue des champions.

Andrés Romero donne le ton en marquant dès la 8e minute et le score de 1 à 0 tiendra jusqu’à la fin de la première demie, ce qui donne espoir à un Stade olympique enflammé.

Photo d’archives, AFP

Sans Bush

Toutefois, l’Impact joue sans son gardien numéro un, Evan Bush, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Son second, Eric Kronberg, ne peut jouer pour l’Impact puisqu’il a disputé la phase de groupe avec son ancienne équipe, le Sporting de Kansas City.

L’Impact est donc contraint de faire appel au gardien allemand Kristian Nicht, qui est prêté par l’Indy Eleven, une formation de la USL.

Le ciel tombe donc sur la tête des Montréalais alors que Club America marque quatre buts sans riposte entre la 50e et la 81e minute, dont un triplé de Dario Benedetto. Jack McInerney réduit l’écart à la 89e minute, mais la finale se termine sur un total combiné de 5 à 3.

En guise de consolation, Evan Bush est nommé gardien par excellence du tournoi.

Les champions précédents

Ère Coupe des champions

1962 Guadalajara (Mexique)

Guadalajara (Mexique) 1963 Racing Club Haïtien

Racing Club Haïtien 1967 Alianza (Salvador)

Alianza (Salvador) 1968 Toluca (Mexique)

Toluca (Mexique) 1969 Cruz Azul (Mexique)

Cruz Azul (Mexique) 1970 Cruz Azul

Cruz Azul 1971 Cruz Azul

Cruz Azul 1972 Olimpia (Honduras)

Olimpia (Honduras) 1973 Transvall (Suriname)

Transvall (Suriname) 1974 Municipal (Guatemala)

Municipal (Guatemala) 1975 Atlético Español (Mexique)

Atlético Español (Mexique) 1976 Aguila (Salvador)

Aguila (Salvador) 1977 América (Mexique)

América (Mexique) 1978 Comincaciones (Guatemala), Defence Force (Trinité-et-Tobago), Universidad de Guadalajara (Mexique)*

Comincaciones (Guatemala), Defence Force (Trinité-et-Tobago), Universidad de Guadalajara (Mexique)* 1979 FAS (Salvador)

FAS (Salvador) 1980 UNAM (Mexique)

UNAM (Mexique) 1981 Transvaal

Transvaal 1982 UNAM

UNAM 1983 Atlante (Mexique)

Atlante (Mexique) 1984 Violette (Haïti)

Violette (Haïti) 1985 Defence Force

Defence Force 1986 Alajuelense (Costa Rica)

Alajuelense (Costa Rica) 1987 América

América 1988 Olimpia

Olimpia 1989 UNAM

UNAM 1990 América

América 1991 Puebla (Mexique)

Puebla (Mexique) 1992 América

América 1993 Saprissa (Costa Rica)

Saprissa (Costa Rica) 1994 Cartaginés (Costa Rica)

Cartaginés (Costa Rica) 1995 Saprissa

Saprissa 1996 Cruz Azul

Cruz Azul 1997 Cruz Azul

Cruz Azul 1998 D.C. United (États-Unis)

D.C. United (États-Unis) 1999 Necaxa (Mexique)

Necaxa (Mexique) 2000 Galaxy Los Angeles (États-Unis)

Galaxy Los Angeles (États-Unis) 2002 Pachuca (Mexique)

Pachuca (Mexique) 2003 Toluca

Toluca 2004 Alajuelense

Alajuelense 2005 Saprissa

Saprissa 2006 América

América 2007 Pachuca

Pachuca 2008 Pachuca

*La phase finale n’a pas été jouée et on a déclaré trois champions

Ère Ligue des champions