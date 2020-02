La ligue des champions expliquée

La Ligue des champions de la CONCACAF n’a peut-être pas la réputation de son équivalent européen, mais elle a tout de même une riche histoire qui mérite d’être racontée, d’autant qu’une conquête du titre mène à la Coupe du monde des clubs où il est possible d’affronter les plus grands clubs européens.

Il s’agit d’une tradition qui a été marquée par une domination mexicaine, mais aussi par l’essor de la CONCACAF et du soccer nord-américain même si les équipes américaines et canadiennes peinent à s’imposer.

La compétition a pris naissance en 1962 et s’appelait alors la Champions’ Cup, nom qu’elle a porté jusqu’en 2008.

Le format du tournoi a évolué au fil du temps. Entre 1962 et 1995, les finalistes ou les clubs qui participaient à la ronde finale étaient déterminés par deux tournois, un qui impliquait les formations des Caraïbes et un autre qui regroupait les équipes d’Amérique du Nord et centrale.

Mutations

C’est à compter de 2008 que l’appellation Ligue des champions fait son apparition. C’est à ce moment qu’on implante une phase préliminaire qui s’amorce en août pour culminer en une ronde finale l’hiver et le printemps suivants.

Le tournoi implique 24 équipes, dont huit sont qualifiées immédiatement pendant que 16 autres formations se disputent huit autres places.

En 2012, on divise les 24 équipes en huit groupes de trois clubs qui se disputent un tournoi à la ronde pour déterminer huit quarts de finalistes.

La formule de la phase de groupe est abandonnée en 2018 pour élargir les cadres de la compétition, qui englobe maintenant 31 équipes.

Vingt-deux clubs croisent le fer dans un nouveau tournoi qui s’appelle la CONCACAF League. On y retrouve 18 équipes d’Amérique centrale, trois des Caraïbes et une d’Amérique du Nord. Le tournoi se déroule d’août à décembre.

Le champion de la CONCACAF League rejoint neuf formations nord-américaines (Mexique : 4, États-Unis : 4, Canada : 1), cinq centre-américaines et une caribéenne. Cette nouvelle incarnation de la Ligue des champions se déroule de février à mai.

Domination mexicaine

À travers les 58 ans d’existence de la compétition, 28 clubs ont récolté les grands honneurs et 17 l’ont fait à de multiples reprises.

Sans parler d’hégémonie, on peut dire que les formations mexicaines dominent le palmarès avec 34 titres. Club América, tombeur de l’Impact en finale en 2015, arrive au premier rang avec sept titres.

C’est un autre club de Mexico City, Cruz Azul, qui vient au second rang avec six triomphes. La domination mexicaine est encore plus évidente au cours de la dernière décennie puisque toutes les éditions de la Ligue des champions ont été remportées par des clubs du pays de Cortez depuis la réforme de 2008.

Aucune équipe canadienne n’est parvenue à ravir la précieuse coupe que seulement deux formations américaines sont arrivées à arracher, soit D.C. United (1998) et le Galaxy de Los Angeles (2000).

Le Galaxy (1997) et le Real Salt Lake (2011) ont atteint la finale, tout comme l’Impact (2015) et le Toronto FC (2018).

Records

Le record pour la plus grosse foule lors d’un match de la Ligue des champions de la CONCACAF est de 80 000 spectateurs à l’Estadio Azteca pour un affrontement en Club American et UANL en 2016.

L’Impact figure trois fois dans le top 5 des meilleures foules, dont deux fois lors de matchs présentés à Montréal.

La troisième foule a été enregistrée le 29 avril 2015 au Stade olympique alors que 61 004 spectateurs avaient assisté au retour de Club América, qui avait eu raison de l’Impact en finale.

Une semaine plus tôt, la 4e marque a été établie quand l’Impact avait arraché un verdict nul de 1 à 1 à América à l’Estadio Azteca devant 56 783 spectateurs.

Au cinquième rang, on tombe sur la visite de Cruz Azul au Stade olympique le 23 février 2009. L’Impact avait surpris en défaisant le club mexicain par la marque de 2 à 0 grâce à un doublé d’Eduardo Sebrango devant 55 571 spectateurs en liesse. Comme l’Impact évoluait toujours en seconde division, cette victoire reste encore à ce jour l’une des plus grandes de l’histoire du club.

► Portmore United FC (Jamaïque) c. Cruz Azul (Mexique)

Portmore s’est qualifié en remportant le Championnat des clubs des Caraïbes alors que Cruz Azul a obtenu son billet en terminant au second rang lors du championnat d’ouverture de la Liga MX en 2018. C’est possiblement l’un des duels les plus inégaux de la première ronde et Cruz Azul devrait normalement ne faire qu’une bouchée des Jamaïcains puisque le niveau de la ligue mexicaine est nettement supérieur à celui pratiqué dans l’île de Bob Marley. Cruz Azul fait une 6e apparition et arrive au second rang avec six titres à la Ligue des champions tandis que Portmore vivra une première historique.

► Olimpia (Honduras) c. Seattle (États-Unis)

Seattle entre dans la Ligue des champions par la grande porte en tant que vainqueur de la Coupe MLS pendant qu’Olimpia a assuré sa place en étant le demi-finaliste perdant de la Ligue CONCACAF étant le mieux classé (3e rang). C’est donc dire qu’un monde sépare ces deux équipes et autant l’attaque que le jeu défensif de l’équipe de l’état de Washington devraient faire en sorte qu’Olimpia ne soit qu’un passage obligé vers les quarts de finale. Quoique Olimplia a deux titres à son actif, le dernier remonte à 1988. Les deux équipes sont des habituées de la compétition puisqu’Olimpia est à une 11e participation et que les Sounders y feront une 6e apparition.

► San Carlos (Costa Rica) c. New York City FC

Les deux équipes font leurs débuts dans la Ligue des champions, mais c’est un peu plus convaincant dans le cas de New York, qui a obtenu son laissez-passer en vertu de sa première position de l’Association de l’Est de la MLS, en 2019. Quant à San Carlos, il faut chercher plus loin puisque le billet lui a été accordé parce qu’elle était l’équipe la mieux classée parmi tous les perdants en quarts de finale de la Ligue CONCACAF. On est tenté de donner l’avantage à New York qui, et ça ne s’invente pas, jouera son match local au domicile de ses grands rivaux, les Red Bulls de New York, puisque le gazon du Yankee Stadium ne sera pas prêt à accueillir un événement sportif à la fin du mois. Quant à San Carlos, les partisans de l’Impact y retrouveront un visage connu, Omar Browne, qui vient tout juste de se joindre à l’équipe.

►Alianza (Salvador) c. UANL (Mexique)

L’UANL, ou Université autonome de Nevo Leon, a obtenu sa 6e qualification en terminant au premier rang du championnat de clôture de la Liga MX en 2019. Les Tigres forment une équipe redoutable qui risque de dévorer tout rond les Salvadoriens. Ceux-ci, qui participent à la Ligue des champions pour une 4e fois, y accèdent en ayant été le demi-finaliste perdant le moins bien classé de la Ligue CONCACAF. On voit mal comment ceux-ci vont pouvoir renverser les Tigres, un adversaire tout simplement plus fort qui a perdu en finale de la Ligue des champions l’an passé.

► Leon (Mexique) c. Los Angeles FC (États-Unis)

Los Angeles était certainement le candidat le plus sérieux de la MLS pour remporter un premier championnat de la Ligue des champions et à une première participation en plus. Mais ça, c’était jusqu’au tirage au sort. L’équipe de Bob Bradley, qualifiée grâce à son championnat de la saison régulière (Supporters’ Shiled) la saison dernière, est bien mal tombée en affrontant l’équipe qui a terminé au second rang du championnat de clôture de la Liga MX en 2019. Leon, étrangement, n’en est qu’à une seconde participation à la Ligue des champions. Outre le duel entre l’Impact et Saprissa, il s’agit possiblement de la confrontation la plus intéressante et la plus chaude des quarts de finale. Leon connaît une très bonne saison avec une seconde place en ouverture de la ligue mexicaine. Le club occupe actuellement le premier rang du championnat de clôture.

► Comunicaciones (Guatemala) c. América (Mexique)

Il s’agit d’une sixième participation pour les Guatémaltèques, qui se sont qualifiés en étant la deuxième équipe la mieux classée parmi les quarts de finalistes perdants de la Ligue CONCACAF. América doit sa présence à son titre lors du Championnat d’ouverture mexicain en 2018. América est un habitué de la compétition et détient le record de sept titres de championnats continentaux de la CONCACAF, son dernier championnat remontant à 2016. Toutefois, le club de la capitale, Mexico, ne connaît pas une très bonne saison avec une 6e place en ouverture et une 4e place actuellement en clôture. La porte est donc ouverture pour la formation du Guatemala, voisin du Mexique à la frontière sud.

► Motagua (Honduras) c. Atlanta United FC (États-Unis)

Motagua arrive en Ligue des champions avec des arguments valables, ayant perdu en finale de la Ligue CONCACAF contre l’adversaire de l’Impact, Saprissa. À sa seconde participation, Atlanta représente toutefois un adversaire sérieux qui ne se laissera pas marcher sur les pieds et qui joue un soccer à la fois séduisant et efficace. On pourra avoir un duel nettement plus serré que ce que tout le monde pourrait penser même si la préférence va tout de même à l’équipe de la Géorgie.