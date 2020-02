Larguer les samares: Agréable nuit en forêt

Pour un séjour plein d’authenticité et de charme, on se pose en douceur chez Larguer les samares. Calme et beautés de la nature en perspective !

C’est à côté d’une cabane à sucre ancestrale où l’eau d’érable est recueillie à la chaudière, à Saint-Casimir, dans Portneuf, que l’on passe un séjour authentique chez Larguer les samares. Depuis trois ans, Izabel Zimmer y reçoit ses invités dans une petite cabane conçue dans le respect de la nature et des autres bâtiments environnants plus âgés. L’acéricultrice, aussi photographe, y a conçu un établissement empreint de charme où la quiétude reste indiscutable.

CHARMANT BOIS

Larguer les samares se trouve au cœur d’une vaste forêt de plus de 2000 érables. L’hôtesse accueille chaleureusement ses invités dans son établissement entièrement conçu en bois, une passion transmise par son père ébéniste. À l’intérieur, les agencements d’érable, de merisier et de mélèze sont charmants et mis en valeur avec le mobilier vintage. Le tout en harmonie avec un style scandinave épuré d’une grande simplicité. On dispose d’une cuisine complète et d’un salon adjacent avec un divan. On accède à une jolie salle de bain avec une douche. Ici, pas de téléviseur ni d’Internet, vive la tranquillité. Partout, les airs d’époque et les poutres en bois créent des espaces magnifiques. Au sol, la dalle de béton chauffante dégage la chaleur nécessaire pour réchauffer. Pour l’ambiance de chalet, le poêle à bois s’avère parfait. Sur la mezzanine se trouvent les lits (deux grands lits et un lit simple) dans une même pièce ainsi qu’une chaise berçante d’antan. La décoration est épurée et le calme parfait. La balustrade en broche de cage à poules rappelle la proximité de la nature tout en assurant la sécurité des invités. Que des moments agréables.

Photo courtoisie, Izabel Zimmer

DÉLICES DU MATIN

Au déjeuner, assis aux tabourets du comptoir, les invités dégustent des crêpes au sirop d’érable. On se gâte et on en met ! Le second matin, on déguste les œufs des poules de la voisine et des bonnes tranches de pain frais.

Pendant le séjour, on bénéficie d’une visite des installations et d’une dégustation de sirop d’érable offerte par l’hôtesse qui élabore son élixir de manière traditionnelle.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 145 $ incluant le déjeuner, deux nuits minimum.

SERVICES: Les chiens bien dressés sont les bienvenus ($).

ACTIVITÉS SUR PLACE: Dans les sentiers du vaste terrain, on fait de la raquette et de la randonnée pédestre. Jeux de société, livres et films sont à la disposition des invités à l’intérieur.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: Le gîte étant situé dans le parc régional de Portneuf, on y fait de la raquette et du ski de fond. On découvre certains des plus beaux villages du Québec autour (Deschambault-Grondines, Cap-Santé, Neuville...).

COORDONNÉES:

Larguer les samares

705 rue Notre-Dame

Saint-Casimir (Québec)

G0A 3L0 Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Téléphone : 514-992-4743

larguerlessamares.ca