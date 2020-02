Le public ne pourra pas défiler au salon funéraire pour rendre hommage à Thérèse Tanguay-Dion

LAVAL – Les visites au salon funéraire pour rendre un dernier hommage à Thérèse Tanguay-Dion, alias Maman Dion, ne seront finalement pas ouvertes au public, comme il avait été annoncé le 3 février dernier.

C’est ce qu’a fait savoir la famille Dion, samedi, en évoquant des raisons de logistique et de sécurité.

Thérèse Tanguay-Dion, qui a eu 14 enfants, dont la plus célèbre chanteuse du monde, Céline Dion, sera exposée dans un salon funéraire de Laval le 20 février, de 9h à 19h.

Le grand public est plutôt invité à témoigner de sa sympathie en écrivant à la Fondation Maman Dion ou en faisant un don à l’organisation fondée par Mme Tanguay-Dion en 2005.

Mme Tanguay-Dion, qui avait 92 ans, est décédée le 17 janvier dernier. Elle laisse dans le deuil ses 13 enfants, Denise, Clément, Claudette, Liette, Michel, Louise, Jacques, Ghislaine, Linda, Manon, Pauline, Paul et Céline, ainsi que leurs conjoints et conjointes respectifs, ses 32 petits-enfants, 48 arrière-petits-enfants et 6 arrière-arrière-petits-enfants, précise-t-on dans l’avis de décès.